Жителей и гостей города приглашают посетить пешеходную экскурсию«Улица Мира. Эхо войны», организатором которой выступает Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова.

Как подчеркивают организаторы, пространство этой цветущей и жизнерадостной улицы сохраняет материальные свидетельства Сталинградской битвы. А её социальная история формировалась поколением фронтовиков, многие из которых стали легендами нашего города.

Экскурсия будет проходить 29 сентября в 18:30.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: 38-59-15.

Сбор группы около музея Машкова на проспекте им. В.И. Ленина, 21.