В регионе стартовал приём заявок на заочный этап межрегионального молодежного научно-исследовательского конкурса «Сталинградская битва в истории России» имени М.М. Загорулько. Заявки на участие принимаются от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

По данным областной администрации, участникам — старшеклассникам, студентам колледжей, техникумов и вузов, включая магистрантов и аспирантов, молодым специалистам РФ — необходимо представить свой проект до 5 октября. Для подготовки научно-исследовательской работы конкурсанты могут использовать архивные документы, источники из личных архивов, музейные экспонаты, результаты экспедиций. Исследовательский конкурс проводится в двух возрастных категориях по семи секциям: «Жизнь военного Сталинграда и области»; «От Сталинграда до Берлина»; «Поиски и открытия»; «Моя малая родина и ее герои»; «Сталинград и область в период восстановления»; «Без срока давности», «Сталинград в мировой истории».

По итогам заочного этапа лучшие проекты рекомендуют для участия в очном туре конкурса, который состоится 16 октября на базе Волгоградского государственного университета. По завершении конкурса каждый участник получит сборник докладов, победителей наградят дипломами и памятными призами. Подробную информацию можно найти на сайте по ссылке.