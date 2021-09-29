Акция «День реки», как и другие экоинициативы, предложенный основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаской, уже успела стать традицией. Компания не первый год проводит в городах присутствия мероприятия, направленные на уборку берегов рек.
Чтобы ежегодно повторяющаяся акция никому не наскучила, организаторы каждый раз придумывают что-то новое. В этом году нововведением мероприятия стал формат радиоэфира, позволяющий участникам из разных городов передавать приветы друг другу. Волонтеры по ссылке подключались к эфиру, который вели из Красноярска. Координаторы не только передавали приветы, но и рассказывали про каждую реку и команды участников мероприятия.
Ковид и здесь умудрился внести свои коррективы — мероприятие возможно было провести только с ограничениями в количестве участников — в каждом городе могли участвовать не более 10 команд по 5 человек в каждой. Таким образом, акция объединила 500 человек из разных уголков России одной идеей — позаботится о природе.
Директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ВгАЗа, Елена Крапчетова, отметила: «На сегодняшний день проблема загрязнения водных объектов является одной из самых актуальных. Берега часто превращаются в мусорную свалку, а люди хотят наслаждаться красивыми видами. Мы решили внести в это свой вклад лично, со своей командой, с молодыми активными ребятами поучаствовать в добром деле».
Что можно сказать об итогах мероприятия? Только в Волгограде было собрано 168 мешков мусора, в том числе 38 со стеклом и металлом. Тройку лидеров составили команды ВгАЗа «Зеленый отряд» и «Чистая сила» и команда «ПороШОК» компании «ВАЛКОМ-ПМ». Однако, как справедливо было отмечено, главным результатом нужно считать очищенный берег Волги.