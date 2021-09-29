Ковид и здесь умудрился внести свои коррективы — мероприятие возможно было провести только с ограничениями в количестве участников — в каждом городе могли участвовать не более 10 команд по 5 человек в каждой. Таким образом, акция объединила 500 человек из разных уголков России одной идеей — позаботится

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