Молодежь может посещать культурные мероприятия оплачивая их электронной «Пушкинской картой». Карта доступна к оформлению с 1 сентября для молодых людей от 14 до 22 лет включительно. На карту будет зачислено 3 тысячи рублей, которые пойдут на оплату билетов. К программе уже присоединились 20 учреждений культуры Волгоградской области, список будет пополняться.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, потратить деньги на «Пушкинской карте» можно будет только на культурный досуг – купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и другие учреждения культуры. Баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год. В этом году на эту карту зачислят 3 тысячи рублей, в следующем году – 5 тысяч рублей. Получить карту будет очень просто – нужна либо подтверждённая учётная запись на портале «Гоуслуги», либо там сначала надо зарегистрироваться. После этого необходимо скачать на свой гаджет специальное мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и заказать выпуск карты. Также «Пушкинскую карту» можно будет с 1 сентября получить в любом отделении «Почта-банка».

Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране. В Волгоградской области с 1 сентября можно будет оплатить покупку билетов этой картой практически во все крупнейшие театры, музеи и другие учреждения культуры. На данный момент в программе уже принимают участие «Царицынская опера», Волгоградский ТЮЗ, Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, Новый экспериментальный театр, Волгоградский молодёжный театр, Волгоградский музыкальной театр, Камышинский драматический театр и Волжский драматический театр, музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова, Волгоградский областной краеведческий музей, музей-заповедник «Старая Сарепта», Камышинский историко-краеведческий музей, Волжский музейно-выставочный комплекс и Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс, Волгоградская филармония, Волгоградский планетарий, Центр культуры и искусства «Октябрь» и ДК «Волгоградгидросторой» в Волжском, ДК «Текстильщик» в Камышине, а также Ансамбль российского казачества.

Подробная афиша мероприятий, участвующих в программе «Пушкинская карта» будет размещена на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура» с 1 сентября. Кроме того, информация о возможности оплаты билетов «Пушкинской картой» будет размещена на сайтах учреждений.

Все подробности о программе «Пушкинская карта» можно узнать по ссылке https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta