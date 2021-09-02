Новый онлайн-проект «Археологический алфавит» запустили сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея, который познакомит с редчайшими предметами из археологических музейных фондов. Научные сотрудники музея расскажут о самых интересных экспонатах на каждую букву русского алфавита.

Как сообщает пресс-служба Волгоградского областного краеведческого музея, открывают проект «Археологический алфавит» находки на букву «А». Онлайн-посетители узнают, что такое «Альбарелло» и «Амфора», а также для чего много веков назад использовали эти предметы.

Видеоматериалы проекта будут доступны в социальных сетях, на YouTube-канале и официальном сайте Волгоградского краеведческого музея.