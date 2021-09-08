Юным жителям Волгограда предлагают совершить «Путешествие в сказочный мир природы». Это увлекательный квест, который разработали сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея.

По данным пресс-службы музея, квест будет проходить 11 сентября, для ребят организовали несколько сеансов в 10:00, 11:00 и 12:00.

Ребята попадут в сказочный мир природы, где поделятся своими знаниями о животном и растительном мире. За правильные ответы на станциях маршрута («Узнай животное», «Чей голос?», «Ловись рыбка», «Загадки» и «Красная книга») самый эрудированный получит тематический «орден».

Запись и справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим. Необходима предварительная запись.