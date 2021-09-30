Детей приглашают на мастер-класс в мастерскую «Рукотворные Чудеса» Волгоградского областного краеведческого музея. Для юных волгоградцев и их родителей проведут мастер — класс «Осенняя фантазия», который состоится 3 октября в 11:00.

Как сообщает пресс-служба музея, во время мастер-класс дети научатся делать потрясающую цветочную композицию из бумаги — цветок гиацинт. Гиацинт, сделанный своими руками — станет сувениром, который в преддверие празднования Дня учителя, можно будет подарить любимому учителю, преподавателю или украсить им комнату.

На мероприятии дети поиграют в тематические игры: подвижные и речевые, а также примут участие в «цветочной» викторине.

Все материалы для изготовления сувениров предоставляются краеведческим музеем.

Посещение только по предварительной записи.

Все подробности по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим.