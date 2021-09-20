Жителей и гостей города приглашают посетить выставку «280 лет Петру Симону Палласу» из цикла «Тайны музейных кладовых. История одного экспоната», которая открывается 22 сентября в Волгоградском областном краеведческом музее. Именно в этот день в 1741 году в Берлине родился Пётр Симон Паллас — учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешественник.

Как сообщает пресс-служба музея, посетители новой выставки смогут познакомиться с открытиями ученого, а также увидеть уникальные экспонаты из фондовой коллекции музея, среди которых, несомненным раритетом является прижизненное издание П.С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства» 1788 года.

Открытие запланировано на 15:00. После открытия выставки состоится совместное заседание членов Волгоградского отделения Русского географического общества и сотрудников Волгоградского областного краеведческого музея.

Выставка будет работать до 10 октября.