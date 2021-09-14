Юных волгоградцев приглашают научно-познавательный археологический кружок «Юный археолог», который запускает Волгоградский областной краеведческий музей. Для занятий приглашаются учащиеся 7-11 классов. На первое занятие осталось несколько свободных мест.

По данным пресс-службы музея, юные посетители вместе со специалистом музея побывают в залах «Археология. От каменного века до Средневековья» и «Золотая Орда. Тайны исчезнувшей цивилизации», где смогут почувствовать себя знатным монголом или монголкой, а также собрать походную сумку воина. Кроме того, гости познакомятся с археологической периодизацией.

Лекции и практикумы будут посвящены самым разным аспектам археологических исследований. В гостях у ребят побывают известные археологи, ученые, преподаватели. Мальчики и девочки глубже узнают древнюю историю родного края и познакомятся поближе с такой удивительной наукой как археология. Занятия будут проходить 1 раз в месяц с сентября 2021 г. по май 2022 г. по адресу проспект Ленина 5а. Первое занятие состоится 15 сентября в 16:00.

12+ БЕСПЛАТНО

Справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим.