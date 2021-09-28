Для удобства жителей работы будут проведены в ночное время. В связи с этим будет приостановлено водоснабжение: первый этап с 22.00 час. 28 сентября до 07.00 час. 29 сентября, второй этап с 22.00 час. 30 сентября до 05.00 1 октября 2021 года. Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Концессий водоснабжения» по ссылке https://investvoda.ru/?p=12121

Принято решение разделить работы на два этапа, чтобы сократить общее время остановки подачи ресурса. Для удобства потребителей работы проведут в ночное время, когда потребление воды минимально.

Во время плановой остановки на первом этапе бригады проведут капитальный ремонт задвижки на водопроводной насосной станции «Олимпийская», которая снабжает ресурсом более 213 тысяч жителей. На втором этапе установят запорную арматуру обратно.

Данные мероприятия крайне важны для качественного и бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой, их невозможно провести, пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением. На время проведения работ будет задействована специальная техника: машины АВР, тракторы-откачки, каналопромывочная машина, илосос, бортовой автомобиль.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.