«Концессии водоснабжения» проведут комплекс плановых профилактических работ в нижней части Ворошиловского района и микрорайоне Тулака. В связи с этим с 22.00 час. 25 сентября до 14.00 час. 26 сентября 2021 года будет временно приостановлено водоснабжение данных районов. Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Концессий водоснабжения» по ссылке https://investvoda.ru/?p=12114

Во время плановой остановки бригады проведут капитальный ремонт задвижки на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм, который снабжает ресурсом более 90 тысяч жителей. Данная работа крайне важна для качественного и бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой, но ее невозможно провести, пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением.

На время проведения работ будет задействована специальная техника: машины АВР, тракторы-откачки, каналопромывочная машина, илосос, бортовой автомобиль.

Сами сотрудники водоканала сравнивают плановые остановки с генеральной уборкой в собственном доме. Бережное отношение к своему жилищу, уход и своевременный ремонт – залог того, что в доме всегда будет чисто и уютно. Если же невнимательно относиться к месту, где живешь, оно неизбежно начнет разрушаться и ветшать.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.