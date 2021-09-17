В расписание некоторых поездов будут внесены изменения в связи ремонтно-путевыми работами. Измененное расписание будет действовать в сентябре — октябре текущего года.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в сентябре – октябре на перегоне Колоцкий – Качалино в Волгоградской области будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

В связи с этим с 23 сентября по 2 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов, следующих по маршрутам Арчеда – Алексиково, Арчеда – Волгоград-1 (и обратно), Качалино – Петров Вал (и обратно).

Кроме того, на время ремонтных работ из расписания будут выведены пригородные поезда № 6807 Волгоград-1 – Качалино и № 6808 Качалино – Волгоград-1 (отправлением 23,24,25,26,29,30 сентября и 1,2 октября), а также № 6809 Качалино – Петров Вал и № 6806 Петров Вал – Качалино (отправлением 25,26 сентября и 2 октября).

Просим пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.