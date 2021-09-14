На водные маршруты выйдет другой транспорт с более меньшей осадкой. Решение о замене принято в связи со сложной гидрологической ситуации, связанной с низким уровнем воды в Волге, для обеспечения стабильного транспортного сообщения с островом Сарпинским.

Как сообщалось ранее, на период с 11 сентября по 10 октября, снизить среднесуточный сброс воды через Волжскую ГЭС до уровня 4700±100 м3/сек. В настоящее время среднесуточный сброс воды через Волжскую ГЭС — 4890 м3/сек.

Как сообщает РИАЦ, службы речпорта осуществляют постоянный контроль за ситуацией в акватории: перед первым утренним пассажирским рейсом и в дальнейшем несколько раз в течение дня с помощью технических средств проводятся замеры глубин на маршрутах движения пассажирских теплоходов, осуществляется мониторинг потока воды, поступающего через Волгоградский гидроузел, капитаны речных судов после каждого рейса докладывают об обстановке на фарватерах. Комплекс таких мер позволяет оперативно корректировать маршруты движения судов, снижать загрузки, а также направлять по маршрутам с малыми глубинами теплоходы с меньшей осадкой, чтобы обеспечить регулярное сообщение с островом. В настоящее время в Волгограде 9 теплоходов обслуживают 6 внутригородских речных маршрутов.