В ближайшие выходные в Иловлинском музее казачьего быта, который является филиалом Волгоградского областного краеведческого музея, пройдет интерактивная программа «Едем в гости к казаку». Гостей ждут 26 сентября к 11:00.

Как сообщает Волгоградский областной краеведческий музей, в рамках мероприятия гости и жители Волгоградской области посетят усадьбу казака XIX века, а сотрудники музея поведают легенды и были, связанные с историей жизни казачества.

Все желающие смогут поучаствовать в обряде «Принятие в почетные казаки», покататься на лошадях, а также познакомиться с животными, обитающими на территории усадьбы: козой, декоративной свинкой, кроликами и прочей живностью.

Посетители познакомятся с обычаями и традициями быта донских казаков. Участников интерактивной программы ждут незабываемые эмоции и памятные фотографии на фоне великолепной природы и старинной архитектуры.

Проезд до Иловлинского музея казачьего быта осуществляется самостоятельно.

Адрес: Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Железнодорожников, 2 в.

Подробности и стоимость можно уточнить по телефонам: 8 (8442) 38-84-39, 8-902-313-62-14.