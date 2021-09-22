В регионе завершаются подготовительные работы к предстоящему отопительному периоду 2021-2022 годов. Готовность объектов составляет более 90%.

Как сообщает областная администрация, на сегодняшний день к работе в зимний период подготовлены 11,5 тысячи многоквартирных домов (99,5%), 480 котельных (93,6%), 1861,1 км тепловых сетей (93,5%), 1010 водозаборов (94,2%), 9338,9 км водопроводных сетей (93,2%), 220 канализационных насосных станций (92,5%), 2422,4 км канализационных сетей (92,4%).

Кроме того, заменены 49,1 км ветхих тепловых сетей (93,7%), 147,1 км изношенных водопроводных сетей (93,2%), 83,7 км аварийных канализационных сетей (92,8%). Одновременно проводится формирование аварийного запаса топлива, материально-технических ресурсов, в том числе реагентов для обработки дорог.

Муниципальными образованиями и предприятиями ЖКХ мероприятия по подготовке к зиме профинансированы в объеме 1187,4 млн рублей. Эту работу координируют специальная межведомственная комиссия и Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Волгоградской области.