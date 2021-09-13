Глава региона поставил дополнительные задачи по подготовке объектов ЖКХ и соцсферы волгоградского региона к работе в осенне-зимний период. На данный момент уровень готовности объектов составляет 82%, а это на 12% превышает плановые показатели.

По данным областной администрации, подготовка объектов теплового хозяйства, газо- и водоснабжения, электроэнергетики к осенне-зимнему сезону идет в соответствии с утвержденным графиком — работу координируют областная межведомственная комиссия и профильный штаб.

Учитывая напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с распространением коронавирусной инфекции и возможное осложнение ситуации в осенне-зимний период, а также для профилактики роста числа простудных заболеваний губернатор поставил ряд задач перед органами исполвласти и муниципалитетами:

— предусмотреть в случае похолодания возможность более раннего начала отопительного сезона не только на всех объектах социальной сферы, но и жилищного фонда;

— обеспечить в установленный срок 100%-ную готовность инженерно-технических сетей и сетей газоснабжения, жилищного фонда, объектов соцсферы к осенне-зимнему периоду;

— провести пробную подтопку многоквартирных домов и выполнить регулировочные работы на тепловых сетях до начала отопительного периода;

— обеспечить готовность к подаче теплоносителя на объекты социальной сферы в строгом соответствии с поступающими заявками;

— в установленные сроки завершить плановые проверки внутридомового газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов объектов жилого фонда и социальной сферы;

— продолжить работу по проведению проверок заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования с собственниками индивидуальных домовладений и жителями МКД — к нарушителям правил применять все предусмотренные действующим законодательством меры;

— активизировать информирование жителей области по вопросам безопасной работы газового оборудования;

— организовать работу регионального ситуационного центра в сфере ЖКХ в целях оперативного получения в полном объеме информации об авариях и технологических инцидентах, а также оперативного и качественного их устранения;

— обеспечить в установленные сроки получение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, муниципальными образованиями паспортов готовности к работе в отопительный период;

— завершить формирование аварийного запаса топлива, материально-технических ресурсов, в том числе реагентов для обработки дорог, в установленных объемах.

Промежуточный доклад о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона будет представлен главе региона до 5 октября.