В эти выходные волгоградцев приглашают посетить Волгоградскую областную библиотеку имени Максима Горького, где пройдут мероприятия, посвящённые дружбе городов-побратимов Волгограда и Хиросимы. 25 сентября будет проведена телеконференция между волгоградской библиотекой и Мемориальным музеем мира в Хиросиме, а 26 сентября состоится японский школьный альтернативный фестиваль «Японский ШкАФ», являющийся частью плана мероприятий международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке».

Как сообщает областной комитет культуры, фестиваль «Японский ШкАФ» призван развивать дружеские отношения между городами-побратимами Волгоградом и Хиросимой, продвигать идеи мира и взаимопонимания среди молодёжи. В этом году «Японский ШкАФ» стал частью плана мероприятий международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», соорганизаторами которого являются администрация Волгограда, администрация Волгоградской области и Федеральное агентство «Россотрудничество».

Для организаторов и приглашённых гостей 25 сентября с 10:00 до 12:00 пройдёт телеконференция в рамках фестиваля «Японский ШкАФ». Благодаря технологии ZOOM будет установлена связь между сотрудниками Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, представителями Мемориального музея мира в Хиросиме, сотрудниками управления зарубежных и региональных связей аппарата главы Волгограда и постоянными участниками и организаторами фестиваля «Японский ШкАФ».

В рамках телеконференции пройдёт лекция на тему атомной бомбардировки, презентация Мемориального музея мира от г-жи Наканиши и видеопрезентация Волгоградской ОУНБ им. М. Горького о сотрудничестве в сфере международных проектов. К тому же всем участникам будет рассказана история фестиваля «Японский ШкАФ».

26 сентября состоится творческая часть фестиваля, который предоставляет возможность молодым талантам показать себя, а всем посетителям узнать что-то новое об истории и традициях Японии.

«Японский ШкАФ» будет состоять из двух блоков мероприятий: первые несколько часов посетители заглядывают в интерактивные комнаты, участвуют в конкурсах, развлекательных программах, составленных по мотивам японской культуры, и получают в награду фишки «рё». Также посетители могут поучаствовать в голосовании и выбрать самое лучшее пространство этого праздника.

Во второй части фестиваля будет проведён аукцион. Все полученные до этого фишки идут в ход – их можно обменять на поделки, сувениры и небольшие подарки. За свои старания в конце мероприятия будут награждены коллективы-участники и отличившиеся зрители: победители конкурсов скетч-арта и косплея.

В рамках дистанционного участия в культурном празднике будет показан видеокосплей и видеолекции, которые посетители смогут посмотреть в отдельной комнате с проектором.