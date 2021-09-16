Волгоградская ОУНБ им. М. Горького представит выставку документов и фотографий «Три облика города», посвящённую истории развития города на Волге с конца XVII века по настоящее время.

По данным пресс-службы библиотеки, в экспозиции выставки «Три облика города» будут представлены открытки, фрагменты дореволюционной и советской периодической печати и фотографии из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Гости смогут узнать историю переименования города и увидеть, как выглядел и менялся наш город на протяжении всего его существования. Представленные материалы помогут проследить формирование города через его обновляющуюся территорию, архитектуру, культуру, развитие железнодорожного транспорта.

Виды города и Волги, улиц, площадей и скверов, образовательных учреждений и промышленных объектов сопровождаются фрагментами из газет и книг. Посетители выставки смогут окунуться в историю появления в городе трамвая и адресного стола, увидеть, как выглядели прошения в Царицынское уездное полицейское управление, доклады в уездное Земское собрание Царицынской уездной Земской управы и рекламные листовки.

В экспозиции также освещена и тема восстановления города после Великой Отечественной войны. Гости смогут проследить разницу довоенного, военного и послевоенного периодов развития города.

О крупнейшем в Сталинграде магазине «Гастроном», ресторане на набережной, открытии Планетария, проекте нового сталинградского вокзала расскажут фотоматериалы и статьи из газеты «Сталинградская правда».

Волгоград – это город-герой с богатым историческим прошлым, и в то же время развивающийся промышленный центр региона. Он является привлекательным туристическим местом с уникальными историческими памятниками, природой, архитектурными достопримечательностями.

На выставку документов и фотографий «Три облика города» приглашаются все желающие. Выставка откроется 21 сентября 2021 года и будет экспонироваться до 19 октября 2021 года в режиме работы Библиотеки.

Возрастное ограничение: 12+

Справки по тел.: (8442) 33-11-48 (Электронный читальный зал)