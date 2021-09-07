В региональные школы в текущем учебном году поступят ещё 99 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписано в Правительстве Российской Федерации.

Как сообщает областная администрация, новые автобусы разной вместимостью — от 10 до 30 человек — оснащены по современным стандартам в соответствии с техническим регламентом. В каждом из них установлена система ГЛОНАСС, тахограф, ограничитель скорости. В общей сложности школьный автопарк региона уже обновлен на 91%: за минувшие шесть лет его пополнили 460 машин.

Обновление школьного автопарка — часть системной работы по модернизации всех ступеней образования в регионе. Ежедневно школьные автобусы развозят почти 11 тысяч ребят из более 700 населенных пунктов по 657 маршрутам, общая протяженность которых превышает 7,3 тыс. км.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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