В Волгограде продолжается работа по обустройству новых спортивных площадок. Очередная площадка размером 30 на 60 метров будет обустроена в Кировском районе на улице Писемского, 34.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрация, контракт на обустройство площадки уже заключен. В ближайшее время подрядная организация ООО «СПОРТИН-ЮГ», определенная в ходе открытых конкурсных процедур, приступит к работам. Поле размером 30 на 60 метров расположится на тренировочной площадке спортивной школы № 11 по ул. Писемского, 34. На первом этапе предстоит подготовить щебеночно-песчаное основание, смонтировать систему дренажа и уложить искусственное покрытие, устойчивое к нагрузкам и предотвращающее появление травм у юных спортсменов. Новое поле будет оборудовано системой освещения, что позволит проводить на нем занятия в вечернее время. Правда, для официальных соревнований оно не подойдет даже для разновидности футбола 8х8 – там ширина поля должна быть как минимум 35 метров. А вот для развития массового спорта – в самый раз.

Всего волгоградская спортшкола получила шесть различных площадок. Монтаж покрытий учреждения осуществляют самостоятельно. На сегодняшний день в двух отделениях спортшколы №11, расположенных в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах, уже смонтировано покрытие пяти площадок размером 20х40 метров каждое.