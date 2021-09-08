В Волгограде стартовал творческий конкурс «Мы рисуем Сарепту», организатором которого выступает музей-заповедник «Старая Сарепта». К участию приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений, участники художественных школ, студий, кружков, секций Волгограда и Волгоградской области.

По данным комитета культуры Волгоградской области, конкурс проводится в четырех возрастных группах: 4-6 лет; 7-10 лет; 11-14 лет и 15-18 лет. В этом году можно подать заявку на участие в нескольких номинации: «Архитектура Старой Сарепты», «Выставки и экспонаты музея-заповедника «Старая Сарепта», «Истории и легенды «Старой Сарепты» и «Рисуем Сарепту вместе» (коллективная работа).

Конкурс проходит по 11 октября 2021 года. Подробную информацию об условиях участия, подаче заявок, а также информацию по оформлению работ можно изучить в Положении о конкурсе на сайте музея-заповедника «Старая Сарепта».