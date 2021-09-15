Пока в регионе не установится дождливая погода в лесных массивах запрещено разжигать костры. Это связанно с высокой пожароопасностью в регионе. Всего с начала года в регионе ликвидировано 32 лесных пожара на площади 459 га.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Кроме того, до 20 сентября текущего года в регионе продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ, не связанных с лесохозяйственной деятельностью. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Комитет призывает жителей региона при обнаружении возгорания в лесу незамедлительно сообщать об этом по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: 8(8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.