Из-за проведения ремонтных работ на теплотрассе на улице Советской будет временно изменена схема движения транспорта. Это плановые работы, которые будут проводиться с 5 по 12 сентября, в рамках подготовки к отопительному сезону. Схема движения транспорта будет изменено по улице Советский в границах ул. 7-й Гвардейской и 13-й Гвардейской дивизии.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрация, решение о проведении ремонтных работ принято по результатам гидравлических испытаний на сети. Слабые места были выявлены на участке трубопровода в границах от 13-й Гвардейской дивизии до ул. 7-й Гвардейской. Состояние участка теплотрассы по ул. Советской от ул. Володарского до ул. 13-ой Гвардейской дивизии, обновленного в 2018 году, нареканий при проверке не вызвало.

Разрешение на земляные работы выдано с учетом того, что ООО «Концессии теплоснабжения» взяло на себя обязательства восстановить дорожное полотно по всей протяженности участка.