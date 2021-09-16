Музей-заповедник «Старая Сарепта» запустил уникальный проект для владельцев «Пушкинских карт». Проект начинает свою работу 20 сентября.

По данным пресс-службы музея, всем гостям музея-заповедника, купившим билет в музей по «Пушкинской карте», будет предложен для считывания специальный QR-код. Перейдя по нему, вы получите доступ к топ-5 необычных локаций, которые находятся на территории «Старой Сарепты». Вы получите уникальный гайд с подробной и пошаговой фотоинструкцией для самых эксклюзивных фотографий из Сарепты. Из него вы узнаете, в какой точке площади сфотографироваться рядом с необычным видом сарептской кирхи, как нужно сделать фото в подземелье XVIII века, чтобы иметь возможность «поймать» в объектив доброго духа музея и как правильно делать селфи в венецианском зеркале, чтобы получить уникальный кадр.

Напомним: проект «Пушкинская карта» начинал действовать на территории России с 1 сентября. Это специальная банковская карта для россиян, возраст которых от 14 до 22 лет. Владельцы «Пушкинской карты» смогут посещать учреждения культуры по всей России, расплачиваясь ей при покупке билетов на экскурсии, спектакли и другие мероприятия культурного назначения.