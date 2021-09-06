В современных телевизорах формирование изображения осуществляется при помощи миллионов отдельных точек — пикселей. Во время работы телевизора эти пиксели либо подсвечиваются сторонней подсветкой (LED-модели), либо светятся сами (органические пиксели в OLED-телевизорах). В результате этого на экран выводится актуальная картинка.

Качество изображения зависит от количества этих точек. Соответственно, чем их больше, тем выше четкость и детализация. На сегодняшний день производители стараются не выпускать телевизоры с HD или Full HD, так как это устаревшие форматы. Сейчас актуальным требованиям по качеству может соответствовать только телевизор 4к. Предлагаем вам разобраться в этом типе устройств немного подробнее, а также уточнить несколько моментов, касающихся выбора телевизора.

Что такое телевизор 4K

4K или Ultra HD — это современный формат разрешения, который обеспечивает высокий уровень четкости и детализации картинки. В таком формате изображение на экране формируют около 8.3 миллионов пикселей. По горизонтали их располагается 3840 единиц, а по вертикали 2160. В характеристиках телевизоров этот формат разрешения так и указывается — 3840×2160.

Чтобы хотя бы примерно представить, насколько это крутая характеристика, просто сравните 4K с Full HD. Если в первом случае пикселей 8.3 миллиона, то во втором — немного больше 2 миллионов. То есть, в четыре раза меньше. Поэтому разница в качестве между этими двумя вариантами будет огромная (если сравнивать изображение на двух больших экранах).

Разрешение 4K есть только на больших телевизорах — с диагональю от 43 дюймов. Также они встречаются на моделях от 40 дюймов, но гораздо реже. Что касается более мелких вариантов, то там остается Full HD или даже HD.

Актуальность формата

Когда начали появляться телевизоры с 4K, то видеоматериалов этого формата было очень мало. Это вполне логично, ведь создавать видеоконтент, который нельзя посмотреть, нет смысла. И поначалу люди не особо хотели покупать такие телевизоры, ведь на них не было что смотреть. Тоже логично. Зачем нужен такой телевизор, если большинство материалов сняты в более слабом разрешении. Примерно такую же ситуацию мы сейчас можем наблюдать с телевизорами 8K и соответствующим видеоконтентом.

С того времени прошло уже много лет и теперь 4K-телевизоры считаются вполне обычными. Они доступны по ценам и искать их не нужно, ведь сейчас их делает каждый производитель. Видеоконтента тоже хватает. Технологии дошли до того уровня, при котором практически любой телефон способен снимать видео в этом формате.

Актуальность 4K-телевизоры точно сохранят еще как минимум несколько лет. И это в худшем случае. Во-первых, для того чтобы 8K-телевизоры прошли такой же путь, должно пройти время. Во-вторых, потребности в них как таковой нет, поскольку 4K-экраны и так демонстрируют отличную четкость и детализацию.