Билайн завершил проект по улучшению покрытия и скорости мобильного интернета для посетителей историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Оператор построил новую базовую станцию в районе мемориального комплекса, в результате скорость мобильного интернета увеличилась на 30%*. Посетители мемориала могут в режиме онлайн делиться своими впечатлениями, выкладывать видео и фото, вести прямые трансляции в социальных сетях.

Скоростной интернет также позволяет пользоваться мобильным приложением «Мамаев курган»**, которое было разработано Билайн совместно с музеем. В приложении доступен аудиогид, благодаря QR-кодам можно получить дополнительную информацию о памятниках на экране смартфона.



«Мы улучшили связь на Мамаевом кургане, понимая важность этого места для жителей и гостей города, — сообщил директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. — В Волгоградской области Билайн продолжает реализовывать масштабный проект по увеличению пропускной способности сети и скорости передачи данных. За год в регионе сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась более чем в 1,5 раза. Выросло потребление мобильного интернета — по сравнению с июлем прошлого года трафик в сети 4G стал больше в 2 раза».

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

** скачать мобильное приложение «Мамаев курган» можно в App Store или Google Play