Билайн проанализировал активность пользователей мобильного интернета этим летом в самых популярных местах отдыха в Волгограде и Волжском. Как выяснилось, чаще всего абоненты оператора посещали сквер им. Саши Филиппова, парк «Раздолье» и Набережную им. 62-й Армии. Здесь во время отдыха за лето владельцы смартфонов «накачали» трафик, эквивалентный 300 млн загруженных в Инстаграм фото.

Парк «Раздолье» в пойме реки Царица Сквер имени Саши Филиппова Набережная 62-й Армии — центральная набережная Волгограда

В топ-5 любимых мест также попали ЦПКиО и Музей-заповедник Старая Сарепта. Здесь горожане так же активно делились своими впечатлениями, делали фото, снимали видео и отправляли контент в соцсети. Как оказалось, меньше всего отвлекались на смартфон отдыхающие на пляже «Бобры» и жители Волжского, прогуливавшиеся по Французскому бульвару.

Всего, по данным внутренней аналитики Билайн, с июня по август 2021 года в девяти самых популярных локациях (в парках «Раздолье», «Юбилейный», ЦПКиО, ПКиО в Волжском, на набережной им. 62-й Армии, в сквере им. Саши Филиппова, на Французском бульваре в г. Волжский, в Музее-заповеднике Старая Сарепта и на Пляже «Бобры») абоненты сгенерили трафик, которого достаточно для загрузки в Инстаграм 662 млн фото или прослушивания 226 млн музыкальных треков.

«Все знают, как тепло волгоградцы относятся к родному городу, и мы рады, что помогаем им делиться своими эмоциями, — прокомментировал директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. – Билайн активно развивает сеть 4G и наращивает скорость мобильного интернета: по сравнению с летом прошлого года скорость интернет-доступа в регионе выросла на 70%. Это значит, что все самые важные события и приятные впечатления можно легко запечатлеть на смартфоне в режиме онлайн, сохраняя в Сети лучшие моменты на память».

Интересно, что потребленный пользователями трафик этим летом оказался в 1,6 раз больше, чем в июне-августе прошлого года.

Самый большой прирост трафика за год был зафиксирован в Парке культуры и отдыха г. Волжский (+132%), в Музее-заповеднике Старая Сарепта (+84%), Сквере им. Саши Филиппова (+79%) и на Набережной им. 62-й Армии (62%).

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»