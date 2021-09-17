Волгоградскую молодежь приглашают принять участие в чемпионате по чтению вслух «Открой Есенина!», который состоится 1 октября в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, стать участником чемпионата участие может любой молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый выступающий должен будет прочесть одно стихотворение Сергея Есенина по своему выбору. При отборе победителей Чемпионата будут учитываться характер и выразительность исполнения. Лучшие чтецы получат памятные дипломы и подарки от партнёров мероприятия.

Чемпионат будет проходить1 октября в 15:00 в библиотеке по адресу: ул. Череповецкая, 1. Обращаем ваше внимание: в библиотеке действуют ограничительные меры Роспотребнадзора, поэтому с собой необходимо иметь медицинскую маску.

Зарегистрироваться для участия в Чемпионате можно по телефону: 94-45-44.