В регионе выполнено уже более половины от намеченных работ по осеннему севу, в работе задействованы все муниципальные районы. В результате общая площадь озимых культур под урожай 2022 года должна составить порядка 1,65 млн га. Напомним, под урожай 2021-го было засеяно озимкой 1,63 млн га.

Как сообщает областная администрация, под урожай 2022 года хозяйствами региона озимыми культурами уже засеяно 910 тыс. га — на 162 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2021 года. Первыми «экватор» осенней кампании прошли южные районы области, которые благодаря большим посевным площадям обеспечивают весомую долю урожая. Так, в Калачевском районе озимкой засеяно 56 тыс. га, в Октябрьском — 47,6 тыс. га, в Суровикинском — 45 тыс. га.