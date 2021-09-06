На следующей недели в Волгограде в рамках региональной комплексной технической проверки готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Волгограде будут работать электросирены и громкоговорители.

Как сообщает городская администрация, во время проверки 6 октября с 10:00 до 11:00 задействуют до 250 источников звуковых и речевых сигналов, установленных во всех районах областного центра. Специалисты проверят качество прохождения речевых сообщений по сетям оповещения. В учениях задействованы радиотрансляционные сети проводного вещания и уличная громкоговорящая сеть. В том числе будет проверена работоспособность систем экстренного оповещения посредством электросирен, включенных на непрерывное и прерывистое 3 минутное звучание (сигналы «Внимание всем» и «Воздушная тревога»). В проверке также будет использоваться передача информации через передатчики УКВ и FM диапазона, проводного радиовещания и по телевизионным общедоступным каналам в пакете РТРС-1 (в т.ч. в формате бегущей строки).

Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области обращает внимание, что все сигналы являются учебными, проверка готовности систем оповещения проводится в плановом режиме.

Памятка для населения о действиях при получении сигналов экстренного оповещения: http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i4163