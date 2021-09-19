Уже в это воскресенье в Волгограде состоится освещение возрожденного собора святого Александра Невского и первая Божественная литургия в его стенах. Принять участие в мероприятие сможет любой желающий.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, торжественное мероприятие состоится 19 сентября в 8:00. Число мест в самом храме будет ограничено, поэтому присутствовать можно будет только по заявкам от приходов Волгоградской митрополии.

Но несмотря на это все желающие смогут принять участие в столь знаковом для региона событии, церемонию богослужения будут транслировать на специальных выносных экранах, которые будут установлены на площади Павших Борцов.

Вход на площадь будет открыт с 7:00 со стороны проспекта имени Ленина по Аллее Героев. Будут совершаться таинства Исповеди и Причастия, приниматься требы.

Также на торжественную церемонию был приглашён епископ Русской православной церкви Патриарх Кирилл, однако точно его участие в церемонии пока что не подтверждено.