В парке «Комсомольский сад» состоится очередной показ фильмов в рамках проекта «Кино под звёздами», который возможно станет заключительным в этом сезоне.

Как сообщают организаторы, гостей ждут 16 сентября к 19:00 на просмотр двух фильмов подряд. Первым будет показан фильм «Собачья жизнь» — американский комедийно-драматический художественный фильм режиссёра Лассе Халльстрёма. По роману Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки». Последняя роль в кино актрисы Пегги Липтон. А затем зрители увидят фильм «Интуиция», романтическая трагикомедия 2001 года, с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл в главной роли.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.