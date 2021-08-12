В Даниловском районе продолжается тушение крупного ландшафтного пожара, который был зафиксирован накануне в пяти километрах от хутора Каменночерновский. Ночью жителей хутора эвакуировали по поручению губернатора Волгоградской области. В хуторе Лобойково были развернуты два пункта временного размещения. В настоящее время угроза населенным пунктам ликвидирована, тушение продолжается.

Как сообщает областная администрация, в ликвидации возгорания на площади 200 га было оперативно увеличено количество задействованной техники до 36 единиц, к тушению привлекли сотрудников региональной противопожарной службы, ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также местных лесничеств. Кроме того, для обеспечения оперативной работы задействовали мобильный пункт управления и передвижной пункт управления беспилотных летательных средств. Ситуация оставалась на контроле опрештаба – в Лобойковской школе, а также Даниловском ДК были развернуты пункты временного размещения, организованы три автобуса для перевозки людей. При этом итоговое решение о проведении эвакуации жителей принимали исходя из текущей обстановки. Помощь была предоставлена одной из жительниц поселка, которая по состоянию здоровья в случае ухудшения обстановки не смогла бы покинуть свой дом – ее доставили в местную ЦРБ. Массовая эвакуация не проводилась.

В настоящее время на месте возгорания продолжают работать пожарные, производится проливка отдельных участков. Добавим, что в тушении пожара также задействовали личный состав нового опорного поста поселка Белые пруды, который начал работу в июне текущего года.