В связи с сохраняющейся высокой пожароопасностью в регионе решено было продлить запрет на посещение лесов. Режим ограниченного пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств будет действовать до 30 августа.

Как сообщает РИАЦ, в лесничествах региона на постоянной основе проводится патрулирование и межведомственные рейды, направленные на пресечение нарушений противопожарных требований. Так, с начала текущего года было проведено более 12 000 рейдов — в отношении граждан, должностных и юридических лиц за нарушения правил пожарной безопасности в лесах составлены около 100 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов — порядка 855 тысяч рублей.

Региональная диспетчерская служба ведёт мониторинг обстановки в круглосуточном режиме — при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 8-800-100-94-00, (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.