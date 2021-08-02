В регионе пока не планируют вводить плату за посещение особо охраняемых природных территорий.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, 13 июля 2020 года Правительством Российской Федерации принято постановление “Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы”. В соответствии с этим документом в регионе разработан проект постановления Администрации Волгоградской области, аналогичного федеральному, в котором определен размер платы за посещение охраняемых природных территорий регионального значения, а также обозначены категории граждан, освобождаемых от оплаты.

Так, документом предлагается установить минимально возможный размер платы — 0,5 процента установленной величины прожиточного минимума.

При этом постановлением Правительства установлено, что бесплатно могут посещать парки пенсионеры, малоимущие, дети дошкольного и школьного возраста, многодетные семьи, инвалиды и еще целый ряд категорий граждан, включая лиц, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах ООПТ. На региональном уровне перечень таких категорий предлагается расширить включением в список освобождаемых от платы за посещение собственников и пользователей земельных и лесных участков, владельцев дачных или садовых участков и их родственников, волонтеров, лиц, осуществляющих научно-исследовательскую и трудовую деятельность, а также транзитно пересекающих территорию парков.

Планируется что средства, взимаемые с посетителей, будут направлены на развитие территорий, благоустройство, создание зон отдыха и восстановление природных комплексов.

Однако разработка соответствующего документа не означает, что с этого момента посещение особо охраняемых природных территорий будет осуществляться на платной основе. Пока ни в Волгоградской области, ни в Российской Федерации в целом не разработаны механизмы взимания платы. Кроме того, специфика региональных охраняемых природных территорий, и в частности природных парков, обусловленная тем, что в их границы включены населенные пункты, а также отсутствуют ограждения и стационарные посты контроля, усложняет процедуру учета и идентификации въезжающих в охраняемую зону граждан. Поэтому говорить о том, что посещение особо охраняемых природных территорий станет платным, по мнению региональных властей, пока преждевременно.