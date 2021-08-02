Согласно поручению Президента РФ единовременную выплату родителям школьников начнут перечислять уже со 2 августа. Об этом Владимир Путин сообщил во время совещания по вопросам подготовки к новому учебному году.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, все подготовительные работы уже проведены, списки получателей сформированы. На сегодняшний день подано уже более 200 000 заявлений на 273 тысячи детей Волгоградской области.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10000 рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребёнком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.). А также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

О сроках! Соответствующее заявление на единовременную выплату 10 000 рублей можно будет подать до 1 ноября 2021 года. Чтобы успеть получить средства к новому учебному году, необходимо обратиться за выплатой заранее.

Важно, чтобы ребенок был гражданином РФ.

Выплата осуществляется на каждого ребёнка указанного возраста и не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Выплата может зачисляться не только на карту МИР, но и на карты других платежных систем.