Большой популярностью сегодня пользуются смарт-часы, которые являются универсальным в использовании гаджетом, позволяющим следить за своим здоровьем, выполняющим роль трекера и отлично дополняющим используемый смартфон. В магазине Comfy вам предложат купить смарт часы недорого, а имеющийся выбор позволит подобрать такой гаджет каждому.

Многие из нас, выбирая смарт-часы, оказываются в сложном положении, так как из-за разнообразия моделей на рынках у нас просто разбегаются глаза. В магазинах можно подобрать как относительно недорогие фитнес-браслеты, так и топовые смарт-часы от ведущих производителей. Сегодня популярностью пользуются такие смарт-часы, работающие под управлением операционной системы Android, так и от других производителей, в том числе Xiaomi и Apple.

Сегодня технологии производства таких гаджетов шагнули значительно вперёд, смарт-часы не нагреваются во время использования, они отличаются быстродействием, а емкости аккумулятора хватит даже на несколько недель активного использования. Сегодня такие смарт-часы стали отличным аксессуаром и дополнением к смартфону, причем отдельные модели могут представлять собой полностью независимые гаджеты.

Принято различать простейшие смарт-часы, которые получили название фитнес-браслеты. Такие устройства имеют минимум функций, в том числе оснащаются небольшим дисплеем для отображения времени, они получили датчик пульса, счётчик калорий и шагов, имеют возможность синхронизации со смартфоном. Основным преимуществом таких фитнес-браслетов является их доступная стоимость.

Также можно подобрать полноценные смарт-часы, имеющие четкий и детализированный цветной экран и расширенный функционал. Универсальные умные часы обеспечивают правильную работу с уведомлениями от смартфона, имеется возможность установки на них дополнительных приложений, также реализована функция фотокамеры, проигрывания музыки и даже ответа на звонки. Несмотря на такой расширенный функционал, универсальные смарт-часы предлагаются по выгодным ценам, а их возможностей хватит для практически всех задач при повседневном использовании.

В магазине Comfy представлены различные модификации смарт-часов от различных производителей. Можно подобрать как недорогие модели, отличающиеся удобством в использовании, так и стильные смарт-часы, которые не только обладают расширенным функционалом, но и имеют стильный оригинальный дизайн.