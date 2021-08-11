В Волгограде продолжаются работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. им. Дзержинского в Тракторозаводском районе. На данный момент специалисты подрядной организации приступили к устройству кабеля электроснабжения.

По данным городской администрации, освещать зеленую зону будут 12 светодиодных светильников на стальных опорах с чугунными элементами. Также на объекте подрядная организация установит систему видеонаблюдения.

Одновременно специалисты ведут замену старого асфальтового покрытия на современную тротуарную плитку на площади 4 тысячи квадратных метров. Также бригады уложат газонное покрытие на территории свыше 2 тысяч квадратных метров. Для ухода за ним будет смонтирована система автоматического полива. Затем на уже обновленной площадке исполнитель контракта установит скамейки и урны. Все мероприятия должны быть завершены до конца текущего года.