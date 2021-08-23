В Волгограде были завершены работы по возведению ещё трех локальных очистных сооружений (ЛОС). Строительство ЛОС ведется в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

По данным городской администрации, работы были завершены на трех объектах, после проведения необходимых испытаний и приемки работ муниципалитетом ЛОС будут введены в эксплуатацию. Мощность очистного сооружения на ул. 13-ой Гвардейской составит 400 литров ливневых стоков в секунду, на ул. им. Гагарина и ул. им. Землянского — 200 литров в секунду. Ранее был построен ЛОС, расположенный на водовыпуске по ул. Калинина в Ворошиловском районе.

Готовность объектов, расположенных в створе ул. 7-ой Гвардейской вблизи гостиницы «Турист» в Центральном районе, в створе ул. Бобруйской в Ворошиловском районе, а также у Дедушенковского оврага в Советском районе превышает 90%. Также в высокой степени готовности находятся два ЛОС, строящихся в микрорайоне Спартановка вблизи ул. Грамши — здесь проводится укрепление насыпи, защищающей очистные модули от внешних механических воздействий. Мощность создаваемых в Волгограде сооружений составляет от 100 до 400 литров ливневых стоков в секунду. Работы по возведению всех объектов должны быть завершены до конца текущего года.

Одновременно с созданием сети ЛОС в областном центре возводится новый комплекс биологической очистки, расположенный на острове Голодном. Современная станция мощностью 134 тысячи кубометров стоков в сутки позволит эффективнее перераспределять сточные воды, поступающие на остров из шести районов города. Образовав единый комплекс с уже существующими сооружениями, станция позволит создать более эффективную и экологичную систему очистки.