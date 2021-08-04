Из Волгограда в Астрахань можно будет снова улететь прямым рейсом. О возобновлении полетной программы уже сообщила пресс-служба Международного аэропорта Волгограда.

Прямые регулярные рейсы между соседними регионами будут, как и прежде, выполняться дважды в неделю – по понедельникам и субботам.

Вылет в Астрахань запланирован на 17:25, прилет обратно в Волгоград – 20:55. Время в пути в одном направлении составляет 1 час 25 минут.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на сайте и в приложении авиакомпании Utair.