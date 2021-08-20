И вновь волонтеры Молодежного и Рабочего Советов ВгАЗа совместно с Благотворительным фондом «Детям на здоровье» провели совместную акцию, направленную на помощь волгоградским семьям, в которых есть дети с онкологическими заболеваниями.

В рамках мероприятия был организован сбор денежных средств. Свой вклад в благотворительность внесли все подразделения промплощадки. Никто не остался равнодушным.

Собранные средства были направлены на закупку лекарства. Большинство препаратов для лечения основного заболевания приобретается за счёт государства, но иногда возникает необходимость в дополнительных медикаментах.

Помимо этого, волонтеры принесли детские игрушки для наполнения «коробки храбрости» — контейнера, который находится в процедурном кабинете онкогематологического отделения. Дети мужественно переносят уколы и другие процедуры, а в награду получают сюрприз из коробки.

Представитель фонда Марина Захарченко поблагодарила вгазовцев за оказанную помощь, отметив, что неравнодушных людей становится все больше и больше.

— Благодаря волонтерской помощи у нас появилась возможность помогать детским отделениям и больницам, — делится Марина Захарченко — сегодня многие семьи, которые преодолели болезнь, также с радостью становятся добровольными помощниками. Потому что дети – они все наши, общие.

Для справки:

Благотворительный фонд «Детям на здоровье» ежемесячно выдает лекарственные препараты и средства гигиены по заявкам родителей подопечных детей, помогает детским отделениям в больницах, инфекционным отделениям, отделению патологии новорожденных, дому «Малютки» и другим учреждениям. Благодаря фонду в Волгограде уже 4 года проходит акция «Добрый автобус».