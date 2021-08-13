Занятия для школьников в астрономическом клубе начнутся с сентября. Волгоградский планетарий приглашает желающих на занятия в астрономический кружок «Альциона», где ребята смогут поближе познакомиться с космосом.

По данным пресс-службы Волгоградского планетария, астрономический кружок существует с первого дня работы Волгоградского планетария. В течение многих лет в нем занимаются школьники, увлекающиеся такой замечательной наукой как астрономия. Им предоставляется уникальная возможность проводить занятия в Звёздном зале и работать с телескопом и астрономическим оборудованием в обсерватории. Это обеспечивает участникам не только получение теоретических знаний, но и практических навыков работы с астрономической техникой.

На занятиях узнают о строении Солнечной системы и Вселенной, знакомятся с новейшими открытиями и передовыми исследованиями в области астрономии и космонавтики. К тому же, у телескопа они получают возможность не только наблюдать звёзды и планеты, но и получают навыки астрофотографии.

Первое занятие в клубе состоится 8 сентября.

Занятия будет проводить лектор — Егоров Кирилл Александрович.

Записаться и узнать подробности можно по телефону: 24-18-80.