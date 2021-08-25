В ближайшие выходные в Среднеахтубинском районе пройдет масштабный военно-технический форум «Армия-2021», где можно будет увидеть показательные выступления и отработку различных операций военнослужащими, посетить выставку военной техники и пообщаться с военными специалистами. Форум будет проходить с 27 по 29 августа на базе аэроклуба «Патриот» в Среднеахтубинском районе.

Как сообщает областная администрация, откроют военно-технический форум показательные выступления разведывательных подразделений по рукопашному бою и тактические эпизоды от танкистов Южного военного округа: «танковый вальс», действия спецназа на автомобилях «Тайфун» и «Тигр», демонстрация боевых возможностей мотострелкового взвода, показ технических возможностей БРЭМ-Л и др.

На площадках форума можно будет увидеть 57 единиц боевой и спецтехники: танки Т-90А, 152-мм самоходная гаубица «Мста-С», боевые машины пехоты третьего поколения, реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», тяжелая огнемëтная система «Буратино», бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортер БТР-82А. Также будут представлены 73 единицы стрелкового вооружения и средств ближнего боя подразделений видов, родов войск и специальных войск.

На период действия военно-технического форума для подрастающего поколения организуют спортивный кластер с площадками для стрельбы из лука, пневматической винтовки, оборудованную площадку для пейнтбола. Традиционно для зрителей военные повара приготовят настоящую солдатскую кашу.

Многофункциональный аэроклуб «Патриот» создан на базе бывшего авиаклуба «Юный ястреб».

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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