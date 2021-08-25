В ближайшие выходные в Среднеахтубинском районе пройдет масштабный военно-технический форум «Армия-2021», где можно будет увидеть показательные выступления и отработку различных операций военнослужащими, посетить выставку военной техники и пообщаться с военными специалистами. Форум будет проходить с 27 по 29 августа на базе аэроклуба «Патриот» в Среднеахтубинском районе.

Как сообщает областная администрация, откроют военно-технический форум показательные выступления разведывательных подразделений по рукопашному бою и тактические эпизоды от танкистов Южного военного округа: «танковый вальс», действия спецназа на автомобилях «Тайфун» и «Тигр», демонстрация боевых возможностей мотострелкового взвода, показ технических возможностей БРЭМ-Л и др.

На площадках форума можно будет увидеть 57 единиц боевой и спецтехники: танки Т-90А, 152-мм самоходная гаубица «Мста-С», боевые машины пехоты третьего поколения, реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», тяжелая огнемëтная система «Буратино», бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортер БТР-82А. Также будут представлены 73 единицы стрелкового вооружения и средств ближнего боя подразделений видов, родов войск и специальных войск.

На период действия военно-технического форума для подрастающего поколения организуют спортивный кластер с площадками для стрельбы из лука, пневматической винтовки, оборудованную площадку для пейнтбола. Традиционно для зрителей военные повара приготовят настоящую солдатскую кашу.

Многофункциональный аэроклуб «Патриот» создан на базе бывшего авиаклуба «Юный ястреб».