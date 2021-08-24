В рамках Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» для всех желающих проведут бесплатные экскурсии по городу. На выбор предлагаются три маршрута.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, бесплатные пешеходные экскурсии будут проходить для всех желающих 28 августа. Для участия в экскурсиях необходима предварительная запись, которая осуществляется на сайте по ссылке.

Экскурсантам предлагают на выбор три маршрута: улица Мира (начало от Нулевого километра); набережная имени 62-й армии (начало от ресторана Маяк); Академическая улица (начало угол ул. Академическая и ул. Рабоче-Крестьянской).

Экскурсии будут проходить 28 августа с 9:00 до 10:00.