В этот четверг жители и гости города вновь пригашаются в парк на просмотр фильмов. В рамках проекта «Кино под звёздами» зрители увидят семейную комедию и мелодраму.

Как поясняют организаторы, весь август первым из двух демонстрируемых фильмов в рамках проекта будет обязательно семейная комедия, а вторым — красивая мелодрама про любовь.

5 августа первым фильмом будет показана комедия «Тайна дома с часами» Элайя Рота с Кейт Бланшетт, Джеком Блэком и Рене Голдсберри в ролях. Этакое мистическое страшное и весёлое приключение для больших и маленьких. А далее зрители увидят мелодраму Джоша Буна «Виноваты звезды», где Шейлин Вудли, Энсел Элгорт и Лора Дерн покажут, как нужно ценить каждую минуту.

Вход свободный. Начало в 19:30.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.