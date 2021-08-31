День города в этом году пройдет в традиционном формате. Праздник будет проходить в течении двух дней 11 и 12 сентября. В эти дни жителей и гостей города ждут разнообразные мероприятия, включая ярмарку изделий ручной работы и винный фестиваль.

Как сообщает городская администрация, программа празднования уже утверждена. В общей сложности муниципалитет подготовил для горожан около 70 мероприятий, которые можно будет увидеть на сайтах и страничках в социальных сетях учреждений культуры, образования, молодежной сферы, в эфире Муниципального телевидения Волгограда. Волгоградцы и гости города смогут также побывать на винном фестивале, приобрести изделия местных умельцев на хэнд-мейд ярмарке и полюбоваться праздничным фейерверком.

​Полную программу мероприятий, общегородских и районных, приуроченных празднованию 432-летия города, можно увидеть на сайте администрации Волгограда в разделе «Объявления».

Муниципальные библиотеки приглашают волгоградцев стать участниками праздничной онлайн — эстафеты «Город в формате библиотеки». 12 сентября с 9:00 до 18:00 горожан ждут онлайн-зарисовки об известных земляках, исторические экскурсы, репортажи из интересных локаций Волгограда, поздравления любимому городу от читателей, музыкальные подарки от творческих коллективов и исполнителей. Стать участниками проекта смогут все желающие, для этого достаточно зайти на сайт «Централизованной системы городских библиотек» (http://volglib.ru) или страницы учреждения в социальных сетях (https://vk.com/bibvlg, https://www.facebook.com/groups/1440137912884609).

В эфире Муниципального телевидения Волгограда 11 сентября в 18:00 состоится праздничный онлайн-проект «Волгоград – время героев» с участием творческих коллективов с участием творческих коллективов МУК «Волгоградконцерт», МУК «Волгоградский музыкальный театр», МУК «Волгоградский молодежный театр».

Также 11 сентября 2021 года на территории рядом с ГАУ ВО «Исторический парк «Россия – моя история» с 11:00 — 20:00 развернется специализированная ярмарка «Межрегиональный форум «Волга-Дон Агро Фест». В рамках данного мероприятия состоится винный тематический фестиваль, на котором волгоградцам представят продукцию российских виноделов.

11 сентября в 10:00 на стадионах Волгограда стартует открытое первенство по футболу, а в акватории Волги в этот же день с 12:00 до 18:00 состоится парусная регата «Кубок Сталинграда».

11 — 12 сентября с 12:00 — 22:00 в парке «Раздолье» пройдет хэнд-мейд ярмарка «О!Маркет». 12 сентября в 12:00 с нижней террасы наб. 62-й Армии стартует авто-, мотопробег участников технических клубов Волгограда и Волгоградской области «Колеса истории». Участники проедут колонной по проспекту им. В.И. Ленина мимо Мамаева кургана, после чего вернутся на площадь Павших Борцов.

А 12 сентября в 21:00 на нижней террасе Набережной 62-й Армии прогремит праздничный фейерверк. Все офлайн-мероприятия состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора. Администрация города просит волгоградцев пользоваться медицинскими масками в общественных местах и в транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию.