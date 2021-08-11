В ближайшее воскресенье в парке «ЦПКиО» состоится гастрольный тур регионального конкурса-фестиваля рок-групп «ПереДВИЖ». Это первый региональный конкурс-фестиваль рок-групп Волгоградской области, целью которого является активизация концертной деятельности музыкантов, создающих и исполняющих авторскую рок-музыку, и помощь в продвижении результатов их творчества.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля на сцене выступят группы: «СДЕЛАЙ ГРОМЧЕ», «Армада», «ЭDО», «M.O.N.A.», «SANCTUM» | А Б | Official Community и группа «Эксперимент» г. Волжский.

Вход свободный для всех желающих. Концерт состоится 15 августа, начало в 18:00, на деревянной сцене «ЦПКиО».