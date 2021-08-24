Благодаря неравнодушным волгоградцам с начала 2021 года специалисты Концессий закрыли порядка 500 люков, за прошедший 2020 год — более 1000. Некоторые пришлось закрывать несколько раз подряд, т.к. вновь установленные люки тут же воровали. С начала запуска акции в 2018 году благодаря ответственным жителям «Концессии водоснабжения» закрыли более 6000 люков и сейчас эта масштабная работа продолжается.

Всего в Волгограде порядка 48 тысяч люков, которые относятся к водопроводно-канализационному хозяйству, остальные (еще примерно 52 тысячи люков) имеют иных собственников. Если при обследовании выясняется, что люк не принадлежит концессиям – заявку передают собственнику, а люк закрывают подручными средствами, чтобы никто не пострадал.

Для разных территорий предназначены разные виды люков: для зеленой зоны – пластиковые или бетонные, для тротуара – легкие металлические, для проезжей части – тяжелые чугунные. В текущем году компания закупит антивандальные люки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Крышка люка крепится к корпусу при помощи фиксатора и замка.

Срок службы чугунного люка – не менее 20 лет, но, к сожалению, в Волгограде они не живут так долго. Злоумышленники, желая легкой наживы, снимают люки и сдают их в металлолом, не думая о последствиях: в открытый колодец может упасть ребенок. Между тем, злоумышленникам грозит нешуточное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Для того, чтобы избежать страшных последствий «Концессии водоснабжения» призывают волгоградцев оперативно сообщать обо всех открытых люках на территории города. Сделать это можно, любым удобным способом:

По телефону Контакт-центра 99-67-96

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При обращении необходимо максимально точно описать местонахождение открытого люка, а при малейшем подозрении на совершающееся воровство немедленно звонить в полицию.