Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе рисунка «Я в городе этом живу!», организатором которого выступают парк «Комсомольский сад», МАУ «Центр спорта и культуры совместно с администрацией Центрального района Волгограда. Прием заявок уже начался и продлится до 7 сентября.

Как сообщают организаторы, основной конкурс пройдёт в он-лайн формате, награждение победителей и выставка работ победителей – очное, на праздновании Дня города.

Для того чтобы принять участие, необходимо:

— все работы должны быть посвящены единой тематике города Волгограда, его истории, современности, узнаваемым местам, прочее.

— рисунки должны быть выполнены на материале формата А-2 (сам материал может быть любой – бумага, картон, холст, фанера…)

— все работы должны быть подписаны.

— рисунки на конкурс предоставляются в электронном виде (фотографирование или сканирование работ должно быть в хорошем качестве) на электронные ресурсы: группа ВКонтакте «Комсомольский сад», группа facebook «Комсомольский сад» и группа Viber «Опер_Info_Центральный район» или e-mail [email protected]

В вышеуказанных группах будут созданы альбомы конкурса, где все желающие смогут ознакомиться с рисунками и принять участие в голосовании за победителя «приза зрительских симпатий».

8 сентября компетентное жюри выберет победителей конкурса, которых пригласят в парк Комсомольский сад 12 сентября на мероприятия по случаю празднования Дня Города для награждения. Из рисунков победителей конкурса «Я в городе этом живу!» будет организована выставка.

Ограничений участников по возрастному принципу нет, равно как и по материалам – допустимы любые краски, пастель, масло, прочее.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.