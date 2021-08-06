Жителям трёх районов Волгограда будет временно отключена подача газа, Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», временное отключение газа связанно с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Так, с 9:00 17 августа до 9:00 18 августа будет временно приостановлена поставка газа части потребителей Красноармейского района г. Волгограда по следующим адресам:

ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 47,

ул. Плеханова, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 178/1, 178/3, 178/9а, 178/10, 178/14, 178/23, 178/31, 178/32, 178/33, 178/36, 178/39, 178/42, 178/44, 178/45, 178/47, 178/48, 178/49, 178/50, 178/51, 178/52, 178/58, 178/61, 178/63, 178/69, 178/75, 178/88, 178/89, 178/93;

ул. Ленинаканская, 70, 72, 74, 76, 86, 91, 92;

ул. Костюшко,76;

СНТ «Полезный отдых -1», д.1, 5, 7, 13;

СНТ «Полезный отдых -2», д.10, 13;

СНТ «Портовик», д.13, 30, 37, 39, 42, 53, 68, 69, 70;

СНТ «Строитель», д.15, 16/16а, 28, 29 А, 31, 33, 36;

СНТ «Шлюзовик», д.1, 4, 6, 92;

СНТ «Шлюзовик», квартал 11, участок 14;

пос. Нагорный, д.37, 38, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 62, 64, 65, 71 а, 72.

Телефоны для справок:

62-31-11, 62-66-62 (абонентский отдел Красноармейского района),

17 августа с 1:00 до 20:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям в Тракторозаводском районе г. Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5;

ул. Лодыгина, 1-7, 9, 11-13;

ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Янтарная, 65;

пер. Красина, 10;

ул. Котельникова,69; 71.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района).

17 августа с 1:00 до 20:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Заполярная, 20;

ул. Ломоносова, 38, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 69, 71;

ул. Типографская,56, 58, 60, 62, 64, 66;

ул. Жданова, 20б, 20в, 22а, 26, 28, 34, 29, 29а, 31, 33, 35, 43;

пер. Вязниковский, 28.

Телефоны для справок:

73-94-35, 73-94-67. (абонентский отдел Краснооктябрьского района),

Во избежание несчастных случаев, просим потребителей газа быть предельно внимательными, и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

34-04-34 («Контакт-центр»).